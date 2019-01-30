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Оппозиция перекрыла магистраль в Каракосе 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Участники антиправительственной манифестации перекрыли проспект Франсиско де Миранды — одну из главных автомагистралей венесуэльской столицы.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала газета El Nacional. Издание опубликовало снимок, на котором протестующие идут с огромным транспарантом с надписью "Остановись во имя свободы".
Сообщается, что в Каракосе автомобильное движение по проспекту Франсиско де Миранды заблокировано в обоих направлениях. Акции противников действующего президента Николаса Мадуро проходят еще в нескольких районах столицы и в других городах Венесуэлы.
Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что манифестанты обратятся к армии страны с призывом перейти на сторону противников действующего правительства.
Мадуро предложил представителям оппозиции сесть за стол переговоров, а чтобы те не сомневались в открытости предложения, президент согласен на участие иностранных посредников.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро
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