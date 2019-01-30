В Венесуэле задержали двух журналистов 

Двое французских журналистов были задержаны в столице Венесуэлы, сообщил местный Национальный профсоюз работников СМИ.
Имя задержанных — Пьер Кайе и Батист де Монстьер. Кроме того, свободы лишили продюсера Роландо Родригеса. Уточняется, что они находятся в президентском дворце Мирафлорес с полудня 29 января.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро, передает ТАСС.