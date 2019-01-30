В Венесуэле задержали двух журналистов

Двое французских журналистов были задержаны в столице Венесуэлы , сообщил местный Национальный профсоюз работников СМИ.

Имя задержанных — Пьер Кайе и Батист де Монстьер. Кроме того, свободы лишили продюсера Роландо Родригеса. Уточняется, что они находятся в президентском дворце Мирафлорес с полудня 29 января.