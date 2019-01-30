Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара

Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара, страна имеет достаточно средств в других валютах. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече губернаторами, мэрами и молодежью, посвященной программе "Красивая Венесуэла".

"К счастью, у Венесуэлы есть ресурсы в евро, юанях, петро… Мы должны полностью освободиться от шантажа доллара", — отметил Мадуро.

Он также рассказал, что целью программы "Красивая Венесуэла" является преобразование уже на первом этапе шести десятков самых густонаселенных городов страны (а в идеале — всей территории страны). Уже утверждены 572 проекта ремонта площадей, проспектов, бульваров, и на эти цели выделен миллиард евро (как видно, президент уже отказался от использования доллара в своих расчетах).

"Цель миссии — принести пользу всем гражданам через лучшее пространство, лучшую страну, где дети смогут расти в абсолютно чистой окружающей среде", — отметил Мадуро, добавив, что программа тесно связана с планом на 2019-2025 годы, согласно которому основные города Венесуэлы должны стать самыми передовыми в Латинской Америке и Карибском бассейне.

"Я хочу добиться культурной самобытности каждого города. Пусть Венесуэла будет международным туристическим центром. Либо мы делаем это, либо никто не сделает", — подчеркнул президент.

Встреча проходит на фоне политического кризиса, вызванного попыткой госпереворота. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эти страны взяли открытый курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле. В то же время глава МИД РФ призвал оппозицию сесть за стол переговоров с Мадуро. Тем более, что различные страны уже предложили свою помощь в качестве посредника.