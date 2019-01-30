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Мадуро пригрозил США «вторым Вьетнамом» 

Национальная Служба Новостей + ещё 8 15 часов назад
Фото: nsn.fm
Николас Мадуро выпустил видеообращение, в котором призвал соотечественников поддержать его и противостоять президенту США Дональду Трампу. Мадуро предупредил венесуэльцев о риске американской военной интервенции: «Если США стремятся провести интервенцию, что они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама», передает «Интерфакс».
23 января Хуану Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сторонники намерены отстранить от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее стало известно, что Верховный суд Венесуэлы запретил провозгласившему себя временным президентом оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета. Как заявил глава суда Маикель Морен, такое решение вынесено по просьбе генпрокуратуры страны после того, как 28 января США объявили о введении санкций против нефтяной госкомпании PDVSA.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Интерфакс , Вьетнам
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