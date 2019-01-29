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МИД объяснил «утечку» об американских войсках рядом с Венесуэлой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Все «утечки» о якобы наличии каких-либо контингентов рядом с Венесуэлой направлены на нагнетание обстановки, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Все сигналы, преднамеренные и непреднамеренные утечки о том, что неподалеку от Венесуэлы якобы сосредоточены те или иные контингенты, это все работа на нагнетание обстановки, это поднесение фитиля к пороховой бочке», — передает его слова РИА «Новости».
Также он назвал недостоверными и не соответствующими действительности сюжеты о якобы российских наемниках в Венесуэле.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя записку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о якобы 5 тыс. американских военнослужащих в Колумбии, заявил, что в Вашингтоне все активнее звучат призывы к открытой интервенции в Венесуэлу.
Администрация США отказалась комментировать данные о возможном размещении американских войск в Колумбии.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вопрос об отправке американских военных в Колумбию возник после того, как в блокноте Болтона журналисты увидели надпись: «5 тыс. военнослужащих в Колумбию».
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Комментарии
Латинская Америка , Армия , Войска , Политика , Сергей Рябков , Джон Болтон , Сергей Лавров , МИД , Администрация США , РИА Новости , Венесуэла
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