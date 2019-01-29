МИД объяснил «утечку» об американских войсках рядом с Венесуэлой

«Все сигналы, преднамеренные и непреднамеренные утечки о том, что неподалеку от Венесуэлы якобы сосредоточены те или иные контингенты, это все работа на нагнетание обстановки, это поднесение фитиля к пороховой бочке», — передает его слова РИА «Новости».

Также он назвал недостоверными и не соответствующими действительности сюжеты о якобы российских наемниках в Венесуэле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров , комментируя записку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о якобы 5 тыс. американских военнослужащих в Колумбии, заявил, что в Вашингтоне все активнее звучат призывы к открытой интервенции в Венесуэлу.

Администрация США отказалась комментировать данные о возможном размещении американских войск в Колумбии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вопрос об отправке американских военных в Колумбию возник после того, как в блокноте Болтона журналисты увидели надпись: «5 тыс. военнослужащих в Колумбию».