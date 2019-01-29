Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что не обсуждал с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном планы по отправке 5 тысяч солдат в Колумбию на фоне кризиса в Венесуэле.
"Я не обсуждал это с Болтоном", — заявил Шанахан в ходе пресс-конференции.
Он также отказался давать комментарии, когда его спросили, исключает ли он возможность отправки 5 тысяч военнослужащих в Колумбию.
Ранее сообщалось о скандале с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который в понедельник провел пресс-конференцию о санкциях против Венесуэлы. В блокноте Болтона журналисты, рассматривавшие фотографии новостных агентств с мероприятия, разглядели запись "5 тысяч солдат в Колумбию".
В МИД Колумбии позже заявили, что им неизвестно, по какой причине такая запись появилась в блокноте Болтона. При этом президент США Дональд Трамп в 2017 году намекал на возможность военного вмешательства США в Венесуэле. Представители администрации США говорят в последнее время, что в отношении Венесуэлы "рассматриваются все варианты действий". Однако в пресс-службе колумбийского минобороны РИА Новости сообщили, что правительство Колумбии не планирует предоставлять США военные базы для вторжения в Венесуэлу.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.