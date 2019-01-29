И.о. главы Пентагона не обсуждал с Болтоном отправку солдат в Колумбию

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что не обсуждал с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном планы по отправке 5 тысяч солдат в Колумбию на фоне кризиса в Венесуэле

"Я не обсуждал это с Болтоном", — заявил Шанахан в ходе пресс-конференции.

Он также отказался давать комментарии, когда его спросили, исключает ли он возможность отправки 5 тысяч военнослужащих в Колумбию.

Ранее сообщалось о скандале с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который в понедельник провел пресс-конференцию о санкциях против Венесуэлы. В блокноте Болтона журналисты, рассматривавшие фотографии новостных агентств с мероприятия, разглядели запись "5 тысяч солдат в Колумбию".