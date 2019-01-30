PDVSA намерена требовать предоплату за нефть перед ее экспортом

ТАСС , 30 января. Венесуэльская нефтедобывающая компания PDVSA намерена требовать от клиентов предоплату за поставки нефти клиентам, чтобы снизить последствия санкций со стороны США . Об этом во вторник заявил глава PDVSA Мануэль Кеведо.

" [Грузы] судов, выходящих из венесуэльских портов с нефтью, которая является ресурсом нашего народа, должны быть оплачены до того, как [танкеры] покинут [венесуэльские] морские терминалы", — заявил Кеведо журналистам. «Мы не допустим забирать нашу нефть, разворовывать наши ресурсы», — приводит его слова агентство EFE.

Ранее PDVSA традиционно придерживалась при заключении контрактов на поставки нефти других правил. Компания договаривалась, что оплата за отгруженное углеводородное сырье будет проводиться в течение 30, 60 или 90 дней.

Кеведо сообщил, что PDVSA намерена принять также серию других мер в создавшейся ситуации, не уточнив подробностей. Глава компании заверил, что все они будут обнародованы, чтобы импортеры располагали информацией о вероятных «изменениях в договорных обязательствах». Кеведо не исключил возможности объявления сложившейся ситуации форс-мажором, чтобы избежать судебных санкций в случае невыполнения контрактов на поставки нефти с американскими компаниями.

Администрация США в понедельник объявила о введении санкций против PDVSA, одного из немногих источников доходов правительства президента Николаса Мадуро . Вместе с тем, как пояснил минфин США , американские компании смогут продолжать проводить сделки с PDVSA при условии отправки средств на специальные счета, к которым у действующего правительства в Каракасе нет доступа. Вашингтон не скрывает, что, предпринимая подобные шаги, пытается оказать на Мадуро давление с тем, чтобы он согласился на проведение досрочных президентских выборов.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.