Число задержанных в Венесуэле превысило 850

Венесуэле с начала массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро были задержаны уже более 850 человек. Об этом сообщает Reuters.

При этом подчеркивается, что только в течение 23 января в Венесуэле задержали рекордное за 20 лет число протестующих — 696 человек.

Протесты в Венесуэле не утихают с 21 января, 23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Венесуэле погибли не менее 35 человек.