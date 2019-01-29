Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число задержанных в Венесуэле превысило 850 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Венесуэле с начала массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро были задержаны уже более 850 человек. Об этом сообщает Reuters.
При этом подчеркивается, что только в течение 23 января в Венесуэле задержали рекордное за 20 лет число протестующих — 696 человек.
Протесты в Венесуэле не утихают с 21 января, 23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что во время протестов в Венесуэле погибли не менее 35 человек.
Газета.Ru: последние новости
Китай признал Мадуро президентом Венесуэлы Мадуро пообещал ответить на незаконные санкции США против Венесуэлы Песков высказался о контактах Трампа и Гуайдо
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
Читайте также
Видео
«Я тебя порву ***»: Замглавы Росгеологии прервал молчание
Общество
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Паша, мать твою»: Россияне о счетчиках на газ
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
«Король тортов» пытается посадить любовницу
Шоу-бизнес
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Тимошенко и Зеленский вновь обошли Порошенко
Украина В мире
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение