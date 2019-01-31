Президент США призвал американцев не посещать Венесуэлу 

Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал американцев не ездить в Венесуэлу на фоне политического кризиса, который охватил латиноамериканскую страну. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам президента США, в Венесуэле ожидаются массовые протесты, поэтому «до дальнейшего уведомления» американцы не должны туда ездить. В связи с этим Трамп напомнил, что его венесуэльский коллега Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с оппозицией после ввода санкций со стороны Вашингтона.