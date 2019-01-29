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В Кремле назвали незаконными санкции США против Венесуэлы 

RT на русском + ещё 72 45 минут назад
Фото: Reuters
Санкции США в отношении Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA незаконны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что речь идёт о неприкрытом вмешательстве во внутренние дела государства.
По его словам, Москва последовательно относится к подобным рестрикциям, к которым Вашингтон прибегает всё чаще.
Песков также отметил, что Россия в сложившейся ситуации будет защищать свои интересы в рамках действующего международного права.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя санкционные меры Вашингтона, заявил, что США взяли открытый курс на свержение власти в Венесуэле.
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Латинская Америка , Политика , США , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Венесуэла
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