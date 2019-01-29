В Кремле назвали незаконными санкции США против Венесуэлы

«Законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что речь идёт о неприкрытом вмешательстве во внутренние дела государства.

По его словам, Москва последовательно относится к подобным рестрикциям, к которым Вашингтон прибегает всё чаще.

Песков также отметил, что Россия в сложившейся ситуации будет защищать свои интересы в рамках действующего международного права.