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Гуаидо рассказал о своём разговоре с Трампом 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью CNN заявил, что разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом.
«Да, мы разговаривали с президентом (Трампом. — RT), а также с другими лидерами стран региона и мира», — сказал он.
Также, отвечая на вопрос, обсуждали ли они с Трампом возможность «военного варианта» в Венесуэле, Гуаидо заявил, что он «сосредоточен на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации».
Ранее Associated Press сообщало, что Гуаидо в декабре тайно посещал США.
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Латинская Америка , В мире , Кавказ , США , Дональд Трамп , CNN , Associated Press , Венесуэла
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