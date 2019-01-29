Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью CNN заявил, что разговаривал с американским лидером Дональдом Трампом.
«Да, мы разговаривали с президентом (Трампом. — RT), а также с другими лидерами стран региона и мира», — сказал он.
Также, отвечая на вопрос, обсуждали ли они с Трампом возможность «военного варианта» в Венесуэле, Гуаидо заявил, что он «сосредоточен на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации».
Ранее Associated Press сообщало, что Гуаидо в декабре тайно посещал США.