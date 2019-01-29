Гуаидо рассказал о своём разговоре с Трампом

«Да, мы разговаривали с президентом (Трампом. — RT), а также с другими лидерами стран региона и мира», — сказал он.

Также, отвечая на вопрос, обсуждали ли они с Трампом возможность «военного варианта» в Венесуэле, Гуаидо заявил, что он «сосредоточен на людях, которые находятся в чрезвычайной гуманитарной ситуации».