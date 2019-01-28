Кого поддержит армия Венесуэлы

Гуайдо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о переговорах с военными и гражданскими чиновниками по поводу смещения с поста нынешнего главы государства Николаса Мадуро . При этом, как отметил сам Гуайдо, встречи проходят в деликатном порядке, без привлечения внимания, так эта тема связана с личной безопасностью.

Объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о переговорах, которые в данный момент проводит возглавляемая им оппозиция. По данным The Washington Post, Гуайдо и его соратники ищут поддержки у военных и гражданских чиновников в вопросе смещения с поста нынешнего главы государства Николаса Мадуро.

«Мы ведем переговоры с должностными лицами, гражданскими и военными. Это очень деликатная тема, связанная с личной безопасностью. Мы проводим с ними встречи, но не привлекая внимания», — подчеркнул Гуаидо.

Как отмечает американское издание, ссылаясь на мнение венесуэльского генерала армии в изгнании Антонио Риверо, многие военные недовольны политикой Мадуро, поэтому найти у них поддержку вряд ли составит труда для оппозиции Венесуэлы.

Хуан Гуайдо также призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и 2 февраля на акции, целью которых является борьба за получение гуманитарной помощи, борьба с узурпацией и за свободу прав человека.

«Если новый режим будет признан законным, Венесуэла превратится в страну-марионетку, страну-изгоя, которую никто признавать не будет. Ее будет ждать новый переворот. Потому что при ситуации, когда население страны разделено по политическим приоритетам 50х50, страна скатывается к гражданской войне», — заявил Джабаров.

Он также отметил, что Николас Мадуро имеет поддержку армии и политической верхушки страны, в то время как оппозиционные силы имеют влияние только в столице Венесуэлы, Каракасе.

Временного президента страны и главу оппозиции Хуана Гуайдо поддержали США, Канада, а также крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. О поддержке Николаса Мадуро заявили Россия, Белоруссия, Турция и некоторые другие страны.

США встали на сторону Гуайдо еще в начале конфликта и призвали Мадуро передать власть «законному лидеру».

«Мы призываем Мадуро сложить полномочия в пользу законного лидера… Соединённые Штаты поддерживают президента Гуайдо в то время, как он формирует переходное правительство и возглавляет Венесуэлу, пока страна готовится к свободным и справедливым выборам», — говорится в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны РФ, оппозиция Венесуэлы ранее уже высказывала желание работать над укреплением взаимоотношений с Россией. Об этом заявила активистка защиты прав человека Лилиан Тинтори, которая уже успела ознакомить российского посла в Каракасе с разработанным оппозицией проектом под названием «Энергетическая Венесуэла». Согласно ему, ситуация с добычей нефти в стране должна улучшиться, если к власти придет оппозиция.

«Мы готовы укреплять наши альянсы, особенно с Россией в части нефтяных тем. Я надеюсь на доверие со стороны России, что она поймет, что такое демократический переход в стране, и поддержит венесуэльский народ», — отметила Тинтори, добавив, что Венесуэла не порвет отношения ни с одной страной мира.

В то же время, почувствовав угрозу со стороны оппозиции, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро поспешил подстраховаться и выступил перед военнослужащими на военной базе Фуэрте-Парамакай, сообщает ФАН. Там он отметил, что попытку устроить государственный переворот в стране нельзя недооценивать, однако у страны есть гарантия мира и безопасности.

«Я — гарантия мира, независимости, союза военных и гражданских», — заявил президент Венесуэлы.

Часть выступления президента была также посвящена намеченным на середину февраля в Венесуэле военным учениям, которые, по мнению Мадуро, станут самыми важными в истории страны. Однако руководитель Боливарианской республики подчеркнул, что несмотря на усиление подготовки, Венесуэла все равно хочет мира и нуждается в нем.

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 21 января. Через несколько дней лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. По данным неправительственных организаций, за время протестов арестовали 791 человека, погибли 29 человек.