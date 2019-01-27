Военного атташе Венесуэлы в США обвинили в измене

В Министерстве обороны Венесуэлы назвали отказ военного атташе посольства страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильвы признать Николаса Мадуро президентом страны государственной изменой. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter.

"Это акт измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от нашего освободителя Симона Боливара. Поэтому мы отвергаем эти заявления со стороны Хосе Луиса Сильвы, занимавшего должность военного атташе в США ", — говорится в тексте.

Ранее военный атташе венесуэльского посольства в США Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с Николасом Мадуро. После этого он призвал других представителей вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо как легитимного президента.

В свою очередь пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис приветствовал это решение.

"Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гауидо", — написал он в Twitter.

По словам Маркиса, это "пример того, что роль военных заключается в защите конституционного порядка, а не поддержке диктаторов и подавлении своего собственного народа". Он также призвал "вдохновлять других сделать то же самое".

Попытка госпереворота в Венесуэле

В среду, 23 января, в столице Венесуэлы Каракасе начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. В этот же день спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и некоторые другие страны признали Гуаидо, потребовав от Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции.

В свою очередь, Николас Мадуро заявил, что является конституционным президентом и назвал "марионеткой США" руководителя оппозиционного парламента.

Он также разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Госсекретарь США Майк Помпео отказался признавать это требование, объяснив это тем, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

По словам венесуэльского вице-премьера по делам коммуникаций, культуры и туризма Хорхе Родригеса , Гуаидо признал, что подвергается давлению со стороны американских политиков.

"Чтобы наша страна отдавала себе отчет о происходящей психологической операции: этот сеньор (Гуаидо) признался Диосдадо, что не вынес давления со стороны США, что ему постоянно звонили (оппозиционеры — ред.) Леопольдо Лопес и Мария Корина, чтобы передать послания от Марко Рубио (сенатор США — ред.) и Ивана Дуке (президент Колумбии — ред.)", — сообщается в заявлении Родригеса на сайте правительства.

Ранее Гуаидо встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем в Каракасе, сказал Родригес.