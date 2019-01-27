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Военного атташе Венесуэлы в США обвинили в измене 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве обороны Венесуэлы назвали отказ военного атташе посольства страны в Вашингтоне Хосе Луиса Сильвы признать Николаса Мадуро президентом страны государственной изменой. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Twitter.
"Это акт измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от нашего освободителя Симона Боливара. Поэтому мы отвергаем эти заявления со стороны Хосе Луиса Сильвы, занимавшего должность военного атташе в США ", — говорится в тексте.
Ранее военный атташе венесуэльского посольства в США Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с Николасом Мадуро. После этого он призвал других представителей вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо как легитимного президента.
В свою очередь пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис приветствовал это решение.
"Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гауидо", — написал он в Twitter.
По словам Маркиса, это "пример того, что роль военных заключается в защите конституционного порядка, а не поддержке диктаторов и подавлении своего собственного народа". Он также призвал "вдохновлять других сделать то же самое".

Попытка госпереворота в Венесуэле

В среду, 23 января, в столице Венесуэлы Каракасе начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. В этот же день спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.
США и некоторые другие страны признали Гуаидо, потребовав от Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции.
В свою очередь, Николас Мадуро заявил, что является конституционным президентом и назвал "марионеткой США" руководителя оппозиционного парламента.
Он также разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Госсекретарь США Майк Помпео отказался признавать это требование, объяснив это тем, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.
По словам венесуэльского вице-премьера по делам коммуникаций, культуры и туризма Хорхе Родригеса, Гуаидо признал, что подвергается давлению со стороны американских политиков.
"Чтобы наша страна отдавала себе отчет о происходящей психологической операции: этот сеньор (Гуаидо) признался Диосдадо, что не вынес давления со стороны США, что ему постоянно звонили (оппозиционеры — ред.) Леопольдо Лопес и Мария Корина, чтобы передать послания от Марко Рубио (сенатор США — ред.) и Ивана Дуке (президент Колумбии — ред.)", — сообщается в заявлении Родригеса на сайте правительства.
Ранее Гуаидо встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем в Каракасе, сказал Родригес.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , Симон Боливар , Венесуэла , США
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