Бельгия и Нидерланды поддержали ультиматум о досрочных выборах в Венесуэле

Бельгия и Германии, Франции и Нидерланды присоединились к Великобритании Испании в готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.

«Бельгия присоединилась к призыву государств-членов ЕС к немедленным свободным и справедливым выборам в Венесуэле, чтобы обеспечить уважение воли народа», — написал глава МИД королевства Дидье Рейндерс в Twitter.

Подобное заявление сделал и министр иностранных дел Нидерландов.

«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если в стране не объявят проведение прозрачных и заслуживающих доверия выборов в течение 8 дней, Нидерланды готовы признать Гуаидо в качестве временного президента», — написал глава МИД Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.