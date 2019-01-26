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Бельгия и Нидерланды поддержали ультиматум о досрочных выборах в Венесуэле 

RT на русском 16 минут назад
Фото: Reuters
Бельгия и Нидерланды присоединились к Великобритании, Германии, Франции и Испании в готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.
«Бельгия присоединилась к призыву государств-членов ЕС к немедленным свободным и справедливым выборам в Венесуэле, чтобы обеспечить уважение воли народа», — написал глава МИД королевства Дидье Рейндерс в Twitter.
Подобное заявление сделал и министр иностранных дел Нидерландов.
«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если в стране не объявят проведение прозрачных и заслуживающих доверия выборов в течение 8 дней, Нидерланды готовы признать Гуаидо в качестве временного президента», — написал глава МИД Нидерландов Стеф Блок в Twitter.
Ранее Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.
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Комментарии1
Латинская Америка , В мире , Дидье Рейндерс , МИД , ЕС , Бельгия , Венесуэла
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