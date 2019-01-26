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Россия ответила на ультиматум Запада
Россия ответила на ультиматум Запада

В Риме прошла манифестация в поддержку Мадуро 

РИА Новости 1 час назад
Манифестация в поддержку Мадуро и народа Венесуэлы прошла в Риме — корреспондент РИА Новости
РИА Новости
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Латинская Америка , В мире , РИА Новости , Рим
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