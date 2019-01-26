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В Бразилии предложили создать «коридор» для побега Мадуро, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау считает необходимым создать "коридор" для того, чтобы лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его подчиненные могли покинуть страну, сообщает телеканал Globo.
"Мне кажется, что перед другими странами стоит важная задача — обеспечить Мадуро и его подчиненным выход. Должен быть коридор для побега", — заявил вице-президент в интервью телеканалу.
По его словам, коридор необходим для того, чтобы "дать ему (Мадуро — ред.) и его команде уйти" и чтобы "с этого момента страна начала восстанавливаться".
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и обещал ему экономическую и политическую поддержку.
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро называет себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".
К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо как временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
Ситуацию в Венесуэле обсуждает в субботу Совбез ООН. США намерены добиваться признания оппозиционного лидера Хуана Гуаидо новым президентом страны, Россия будет говорить о недопустимости действий Вашингтона.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Совбез ООН , Бразилия , Венесуэла
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