В Бразилии предложили создать «коридор» для побега Мадуро, сообщили СМИ

Вице-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау считает необходимым создать "коридор" для того, чтобы лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его подчиненные могли покинуть страну, сообщает телеканал Globo.

"Мне кажется, что перед другими странами стоит важная задача — обеспечить Мадуро и его подчиненным выход. Должен быть коридор для побега", — заявил вице-президент в интервью телеканалу.

По его словам, коридор необходим для того, чтобы "дать ему (Мадуро — ред.) и его команде уйти" и чтобы "с этого момента страна начала восстанавливаться".

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и обещал ему экономическую и политическую поддержку.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро называет себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо как временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.