Раскрыт секретный план США по Венесуэле

Раскрыты подробности секретного плана США по смене власти в Венесуэле

США несколько недель разрабатывали секретный план по смене власти в Венесуэле . Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после звонка американского вице-президента Майка Пенса , обещавшего ему поддержку Вашингтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Дональда Трампа.

В ночь на 23 января Пенс позвонил Гуайдо и заверил, что США поддержат его, если он перехватит власть у действующего президента Николаса Мадуро , сославшись на положения конституции страны. Этот звонок запустил секретный план, который США разрабатывали в последние недели, ведя переговоры со своими союзниками и ключевыми фигурами венесуэльской оппозиции. Оппозиционеры настаивали, что нуждаются в поддержке международного сообщества. Госсекретарь США Майк Помпео обсуждал ситуацию в Венесуэле с представителями Бразилии, Колумбии и других стран.

Вскоре после того, как 23 января Гуайдо объявил себя временным президентом, Трамп выпустил заявление, что признает его в качестве временного лидера Венесуэлы — как и обещал Пенс. Затем аналогичные заявления выпустили Канада, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Перу и другие страны.

После того, как армия выразила свою поддержку Мадуро, в Вашингтоне пытаются понять, насколько много у него сторонников. «США верит, что большинство рядовых военных на стороне оппозиции», — отметил источник.