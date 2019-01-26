Раскрыт секретный план США по Венесуэле

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Раскрыты подробности секретного плана США по смене власти в Венесуэле 

Lenta.ru 39 минут назад
США несколько недель разрабатывали секретный план по смене власти в Венесуэле. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после звонка американского вице-президента Майка Пенса, обещавшего ему поддержку Вашингтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Дональда Трампа.
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В ночь на 23 января Пенс позвонил Гуайдо и заверил, что США поддержат его, если он перехватит власть у действующего президента Николаса Мадуро, сославшись на положения конституции страны. Этот звонок запустил секретный план, который США разрабатывали в последние недели, ведя переговоры со своими союзниками и ключевыми фигурами венесуэльской оппозиции. Оппозиционеры настаивали, что нуждаются в поддержке международного сообщества. Госсекретарь США Майк Помпео обсуждал ситуацию в Венесуэле с представителями Бразилии, Колумбии и других стран.
Вскоре после того, как 23 января Гуайдо объявил себя временным президентом, Трамп выпустил заявление, что признает его в качестве временного лидера Венесуэлы — как и обещал Пенс. Затем аналогичные заявления выпустили Канада, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Перу и другие страны.
После того, как армия выразила свою поддержку Мадуро, в Вашингтоне пытаются понять, насколько много у него сторонников. «США верит, что большинство рядовых военных на стороне оппозиции», — отметил источник.
Ранее агентство Associapted Press со ссылкой на свои источники сообщило, что Гуайдо тайно ездил в США, а также в латиноамериканские страны. Госдепартамент США учредил специальную должность — спецпредставителя по Венесуэле. Пост заняли Эллиот Абрамс, которого уже уличили в том, что в 2002 году он готовил в этой латиноамериканской стране государственный переворот.
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Комментарии74
Латинская Америка , Видео , В мире , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Майк Пенс , Госдеп США , Венесуэла , США
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