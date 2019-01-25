Самопровозглашенный президент Венесуэлы отказался встречаться с Мадуро

Объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо не захотел встречаться с законным главой государства Николасом Мадуро

Гуайдо, выступая перед своими сторонниками, сказал, что «не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро».

Напомним, в Венесуэле проходят ожесточенные столкновения протестующих с полицией, которые сопровождаются взрывами.

США заявили о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиции Гуайдо и потребовали от Мадуро сложить полномочия. В ответ президент Венесуэлы разорвал с США дипотношения.