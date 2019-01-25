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Самопровозглашенный президент Венесуэлы отказался встречаться с Мадуро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Объявивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо не захотел встречаться с законным главой государства Николасом Мадуро.
Гуайдо, выступая перед своими сторонниками, сказал, что «не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро».
Напомним, в Венесуэле проходят ожесточенные столкновения протестующих с полицией, которые сопровождаются взрывами.
США заявили о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиции Гуайдо и потребовали от Мадуро сложить полномочия. В ответ президент Венесуэлы разорвал с США дипотношения.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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