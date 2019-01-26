Раскрыт источник сообщений о бойцах российских ЧВК в Венесуэле

Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев рассказал об источниках сведений о том, что российские бойцы ЧВК якобы были направлены для охраны законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в период разразившегося в этой стране политического кризиса.

Шабаев сообщил РБК , что 21 января к нему обратился за помощью боец частной военной компании. «Один из ребят, который занимается охраной первых лиц в данных структурах частных военных компаний, для подстраховки обратился ко мне, сказал, что поступил срочный заказ, по которому нужно набрать группу и выехать, — куда он не знал», — рассказал он.

«22 числа отзвонилась его родственница и подтвердила факт, что они [бойцы] прибыли в Гавану и их сажают на рейс», — сказал Шабаев, уточнив, что женщина попросила его с помощью связей в международных журналистских кругах выяснить, куда военных перебросят потом.

Тогда Шабаев обратился к Reuters . «И вчера увидел сообщение о том, что подтвердились факты, что они находятся в Венесуэле и, что они видели российских граждан при работе уже непосредственно у Мадуро», — добавил он.

По словам председателя комитета Общероссийского офицерского собрания, россиян якобы направили в Венесуэлу на двух чартерных бортах. Точное количество человек он уточнить затруднился.