Guardian: США начали отзыв дипломатов из Венесуэлы после того, как Мадуро поддержала армия

После того как Вооружённые силы Венесуэлы заявили о своей поддержке действующего президента Николаса Мадуро и обвинили Вашингтон в стремлении развязать гражданскую войну, США призвали граждан «серьёзно задуматься» о том, чтобы покинуть латиноамериканскую страну, пишет The Guardian.

По словам издания, сначала американские власти проигнорировали указ венесуэльского правительства о выдворении сотрудников посольства. Но затем Госдепартамент предписал части дипломатического корпуса покинуть страну.

«Мы готовы сделать всё необходимое, чтобы убедиться в безопасности наших сотрудников. В нашем распоряжении весь арсенал правительственных ресурсов США, чтобы обеспечить защиту американских дипломатов и их семей», — заявил официальный представитель Госдепартамента.

Издание напоминает, что накануне министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино обвинил оппозицию, возглавляемую Хуаном Гуаидо, США и их региональных союзников, включая Бразилию, в попытке совершить госпереворот, который грозит ввергнуть страну в «хаос и анархию».

«Мы находимся здесь, чтобы избежать конфликта между венесуэльцами любой ценой. Гражданская война, братоубийственная война не решит проблемы Венесуэлы. Нужен диалог», — заявил Падрино, выступая в окружении других высокопоставленных военных.

По мнению The Guardian, ещё сильнее укрепил позиции Мадуро российский президент Владимир Путин . Во время телефонных переговоров с венесуэльским лидером он предположил, что охвативший страну кризис, «провоцируется из-за рубежа».

«Я верю, что мир не сомневается: Дональд Трамп хочет навязать де-факто неконституционное правительство и совершить переворот в Венесуэле против народа и против демократии… Они хотят расчленить нашу республику», — заявил Мадуро после разговора с Путиным.

«Хотим ли мы переворот в Венесуэле? Признаем ли мы легитимным марионеточное правительство, навязываемое нам из-за границы? Позволим ли мы нарушить нашу конституцию? Нет!» — подчеркнул он.

Между тем Дональд Трамп предупредил, что США рассматривают «любые варианты ответных действий», в случае если правительство Мадуро попытается удержать власть силой. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон не исключил военное вмешательство, но отметил, что основной акцент будет делаться на экономических мерах.

Чиновник добавил, что в настоящий момент Вашингтон пытается укрепить коалицию против Мадуро среди американских и европейских государств. Брюссель призвал провести новые выборы, но большинство членов ЕС не последовали примеру Вашингтона и не признали Гуаидо.

Однако Лондон «нарушил европейский строй» и встал на сторону Вашингтона.