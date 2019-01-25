Почему военные и милиция поддерживают Мадуро

Высшее военное командование Венесуэлы не торопится присоединяться к оппонентам Николаса Мадуро и признать президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Военные продолжают следить за порядком в Каракасе и других городах, применяя силу лишь к поддерживающим Гуайдо демонстрантам. Почему, несмотря на двоевластие, экономический кризис и серию военных мятежей, армия Венесуэлы до сих пор не вырастила харизматичного лидера, своего «Пиночета» — в материале News.ru.

Верность Мадуро

Вооружённые силы Венесуэлы (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) «не принимают президента, навязанного в тени неясных интересов», заявил министр обороны республики Владимир Падрино. Ещё более резко высказался командующий стратегическими операциями FANB (El Comandante Estratégico Operacional) адмирал Ремиджио Себальос:

«Армия верна народу Венесуэлы, Конституции и законно избранному президенту Николасу Мадуро. Предатели не защищают интересы Венесуэлы, они направляются из-за рубежа. Мы будем сражаться, и мы победим», — заявил военачальник.

В то же время, в условиях раскола общества, когда многочисленные демонстрации сторонников Гуайдо проходят параллельно с не менее многочисленными демонстрациями сторонников Мадуро, эксперты полагают, что последнее слово в политическом кризисе скажут именно военные, а их позиция всё-таки не так однозначна.

Хроника попыток

Оппоненты Мадуро из года в год указывают, что ключевым фактором в победе над президентом является лояльность армии. В сентябре на возможность военного переворота в Каракасе намекал президент США Дональд Трамп . Апелляция к военным как к ключевой антиболиваристской силе имеет под собой рациональное основание — армия в латиноамериканских странах традиционно является «четвёртой властью», не раз свергавшей неугодные ей режимы. Современная венесуэльская оппозиция последовательно пытается заручиться лояльностью силовиков. Например, она использовали соцсети для трансляции обращений к молодым солдатам в казармах, подчёркивая последствия их стрельбы по митингующим.

Крах экономики, социальное расслоение в армии и отсутствие у Мадуро харизмы своего легендарного предшественника Уго Чавеса не могли не сказаться на настроениях в ВС.

21 января 2019 года власти сообщили о задержании небольшой группы солдат Национальной гвардии, которые записали обращение и попытались взять штурмом полицейский участок в столице Каракаса. По словам официальных лиц, солдаты захватили капитана и использовали две машины, чтобы украсть тайник с оружием у другого аванпоста; в августе 2018-го Мадуро стал целью покушения с помощью снаряжённых взрывчаткой беспилотников, которые взорвались поблизости во время его публичного выступления. Правда, тогда многие эксперты не поверили и посчитали, что власти провели политически выгодную инсценировку, которые использовали для ареста неугодных, например, депутата от оппозиции и трёх высокопоставленных военнослужащих, один из которых был генералом Нацгвардии; в мае по меньшей мере 11 офицеров военно-морских и воздушных сил Венесуэлы были задержаны в центральном штате Арагуа, где проживают некоторые основные военные подразделения страны. Их обвинили в участии в заговоре против Мадуро, но критики правительства назвали это «охотой на ведьм», начатой после неоднозначного переизбрания президента; В августе 2017 года группа вооружённых людей напала на базу Форт Парамакай в городе Валенсия в штате Карабобо, убила двух солдат и ранила трёх. Было признано, что среди задержанных были военные дезертиры и бывший сотрудник политической полиции. Кузница лояльных кадров

Несмотря на ряд выступлений, противники Мадуро в армейском командовании не смогли вырастить своего Пиночета. Причина тому — структурные изменения, которым подверглись вооружённые силы страны на протяжении долго периода.

Заметные изменения в институте армии произошли ещё при президенте Ромуло Бетанкуре в 1950–1960-е годы. Осознавая, какое влияние на страну оказывает хроническая борьба за власть между военными и политическими партиями, он инициировал структурные реформы, де-факто подчиняющие армию гражданскому руководству. В частности, чтобы добиться смены прежней военной элиты, Бетанкур ограничил срок военной службы до 30-ти лет. С одной стороны, процесс реструктуризации вызвал недовольство, с другой — спровоцировал в армии борьбу за политическую лояльность. Она также имела негативные последствия — политизация в первую очередь высшего командования спровоцировала фрагментацию и усугубила расслоение в силовых структурах. Особенно остро конфликт между армией и обществом проявился во время беспорядков в Каракасе и близлежащих городах в 1989 году (волна протестов известна как Сaracazo), когда солдатам отдавали приказ стрелять по тем же бедным общинам, из которых они призывались в ВС.

По-настоящему серьёзные изменения в Вооружённых силах Венесуэлы начались при Уго Чавесе. Выходец из военной среды, участвовавший в путче 1992 года (за что два года просидел в тюрьме), президент-боливарист прекрасно понимал, как важно иметь управляемые и лояльные вооружённые силы. После неудачного переворота 2002 года, когда страна оказалась, по сути, на осадном положении, Чавес устроил масштабную чистку в армии, назначая лояльных офицеров на высшие командные должности. «Революция сверху» в FANB была настолько радикальной, что зачастую генералы менялись Чавесом на полковников. Аналитики оценивали такие «социальные лифты» как признак дефицита преданных Чавесу людей среди генералитета. Лояльные люди получали доступ к финансовым потокам, по некоторым данным, включая контроль над добычей золота.

Копируя политику Чавеса, Мадуро также предоставлял бонусы военным настолько, насколько позволяла падающая экономика — старался поощрить рядовых солдат премиями, субсидиями на жильё, бытовую технику и автомобили и назначить генералов на ключевые правительственные посты, в том числе в государственной нефтяной компании. Так, в июле 2018 Мадуро в очередной раз наградил лояльных военных — всего около 16 900 человек.

Помимо попыток «задобрить» лояльных представителей офицерского корпуса материально, режим никогда не забывал об «идеологической» обработке военных. Изначально боливаризм не является классической «левой» идеологией, призывающей к мировой революции. Он сочетает в себе элементы марксизма-ленинизма, «теологии освобождения», но в то же время, патриотический и антиколониальный пафос, призывы добиться суверенитета Венесуэлы от западных стран. Последнее не могло не найти одобрения у части военных.

Кроме того, в последние годы усилились связи венесуэльских вооружённых сил с Россией, Китаем и Кубой. Новые кадры проходят обучение в российских и китайских военных школах. Кубинские Революционные вооружённые силы взаимодействуют с бойцами FANB с 2002 года. Всё это означает рост не только технического, но и идейного влияния этих стран на умы венесуэльских военных.

Армия под присмотром милиции

Проводимые боливаристами структурные изменения в венесуэльских силовых структурах не ограничились кадровыми перестановками в армии и попытками задобрить военных. В 2007 году указом президента Чавеса была создана Народная боливарианская милиция (La Milicia Nacional Bolivariana (MNB).

«Основная задача MNB — поддерживать Вооружённые силы в деле обеспечения безопасности и суверенитета Венесуэлы. Быть мостом между FANB и гражданским обществом», — написано в уставе «милиционеров».

En conmemoración a #Bolívar188AñosEnLaInmortalidad se realizó en el Táchira una Gran Concentración de Milicianos por la Defensa de la Soberanía Integral de la Nación, este acto se realizó en el marco del plan de expansión de la Milicia Nacional Bolivariana y de la Mision Patria. pic.twitter.com/lJM9y9IDXy— Protectorado Táchira (@JuntosXTachira) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ MNB — полувоенное формирование, созданное для контроля над армией и набираемое в основном из традиционно лояльных боливарианскому режиму малообеспеченных жителей сельской местности и городских трущоб («барриос» означает «районы»). Общая численность милиции составляет около 800 тыс. человек. В июле 2019 года Мадуро обещал увеличить численность MNB до миллиона, что на фоне 750-тысячных (более 300 тыс. личного состава и более 400 тысяч резервистов) FANB выглядит внушительно.

Впрочем, подготовка милиционеров намного слабее, зачастую они оснащены устаревшим вооружением. Например, если бойцы MNB в Каракасе ещё используют бельгийские штурмовые винтовки FN FAL и автоматы AK-103 российского и местного производства, вооружены бронеавтомобилями, миномётами и 105-миллимитровыми безоткатными пушками, то милиционеры из провинции встают на защиту боливарианского режима с пехотными винтовками 1840−1950-х годов. Но народная боливарианская милиция — это по факту самая надёжная опора режима. В отличие от армии, она ни разу не заставила усомниться в своей лояльности Мадуро. Её вооружённые бойцы активно участвуют в разгоне оппозиционных демонстраций, вызывая особую ненависть у сторонников оппозиции.