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Вице-президент США встретился с венесуэльскими оппозиционерами 

Российская Газета + ещё 92 1 час назад
Фото: Российская Газета
Делегация посланников самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо прибыла на поклон в Вашингтон, где состоялась встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом.
Оппозиционеры, возглавляемые Карлосом Векио, недавно назначенным Гуаидо поверенным в делах посольства Венесуэлы в США, обсудили с американским руководством «необходимость скорейшего отстранения от власти Николаса Мадуро», сообщает издание El Universal. Кроме того, на встрече состоялось обсуждение вопроса доставки гуманитарной помощи в Боливарианскую республику. «Я обратил внимание Майкла Пенса на то, что существует вероятность того, что правительство Мадуро может задержать Гуаидо и пойти на подавление уличных манифестаций, в ходе которых, по данным ООН, уже погибли 40 человек», — сообщил после состоявшей встречи Веккио.
"Вице-президент Майкл Пенс ясно обозначил давнюю цель США восстановить демократию в Венесуэле путем свободных и честных выборов", — отмечается в заявлении по итогам переговоров с оппозиционерами на сайте Белого дома. — Введенные накануне санкции направлены на то, чтобы отрезать доступ Николаса Мадуро и его соратников от доходов, полученных от коррупции, а также защитить богатство страны для венесуэльского народа".
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , США
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