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Папа Римский следит за ситуацией в Венесуэле и молится за жертв столкновений 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Папа Римский Франциск особенно внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и молится за жертв столкновений и весь венесуэльский народ. Об этом заявил в четверг журналистам папского пресс-пула временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, передает агентство ANSA.
"Папа в Панаме [где находится с апостольским визитом] со всем вниманием следит за развитием ситуации и молится за жертвы и венесуэльцев. Святой престол прилагает все усилия, чтобы избежать дальнейших страданий населения страны", — сказал пресс-секретарь.
Почти два года назад он, отвечая на вопрос о уже тогда накалявшейся ситуации в Венесуэле, Франциск говорил, что ватиканская дипломатия ищет пути примирения в венесуэльском обществе. Но тогда понтифик не уточнял, о каких именно усилиях идет речь.
В то же время представитель Святого престола из апостольской нунциатуры присутствовал на церемонии инаугурации на новый президентский срок Николаса Мадуро.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , ФРАНЦИСК , Венесуэла , Панама , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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