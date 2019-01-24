Папа Римский Франциск особенно внимательно следит за ситуацией в Венесуэле и молится за жертв столкновений и весь венесуэльский народ. Об этом заявил в четверг журналистам папского пресс-пула временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, передает агентство ANSA.
"Папа в Панаме [где находится с апостольским визитом] со всем вниманием следит за развитием ситуации и молится за жертвы и венесуэльцев. Святой престол прилагает все усилия, чтобы избежать дальнейших страданий населения страны", — сказал пресс-секретарь.
Почти два года назад он, отвечая на вопрос о уже тогда накалявшейся ситуации в Венесуэле, Франциск говорил, что ватиканская дипломатия ищет пути примирения в венесуэльском обществе. Но тогда понтифик не уточнял, о каких именно усилиях идет речь.
В то же время представитель Святого престола из апостольской нунциатуры присутствовал на церемонии инаугурации на новый президентский срок Николаса Мадуро.