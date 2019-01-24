Папа Римский следит за ситуацией в Венесуэле и молится за жертв столкновений

"Папа в Панаме [где находится с апостольским визитом] со всем вниманием следит за развитием ситуации и молится за жертвы и венесуэльцев. Святой престол прилагает все усилия, чтобы избежать дальнейших страданий населения страны", — сказал пресс-секретарь.

Почти два года назад он, отвечая на вопрос о уже тогда накалявшейся ситуации в Венесуэле, Франциск говорил, что ватиканская дипломатия ищет пути примирения в венесуэльском обществе. Но тогда понтифик не уточнял, о каких именно усилиях идет речь.