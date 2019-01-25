Лидер оппозиции отказался от встречи с Мадуро

Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, отказался от встречи с законным главой государства Николасом Мадуро . О своем решении он заявил в пятницу в ходе выступления перед сторонниками в Каракасе.

Гуайдо заявил, что «не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро», передает «Интерфакс»

Ранее в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции заявил о готовности встретиться с лидером оппозиции на любых условиях.

«Если мне почему-то надо будет явиться на встречу без одежды, приехать на мотоцикле или идти по улице босиком, чтобы встретиться с этим человеком, я это сделаю, поскольку я демократ, я человек слова», — сказал он.

Мадуро также рассказал о тайной встрече с Гуайдо, которая прошла под покровом ночи 22 января.

Ранее 25 января стало известно, что Россия готова стать посредником в налаживании отношений между оппозицией и властями Венесуэлы, где разрастается политический кризис. Кроме того, о готовности принять представителей противоборствующих в Венесуэле сторон заявили в Мексике.

В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла в Каракасе попытку мятежа. 23 января глава однопалатного парламента Хуан Гуаидо объявил себя врио главы государства. США и ряд других стран признали оппозиционера легитимным лидером юноамериканской республики и потребовали от властей не допустить силовых действий против протестующих. Мадуро в свою очередь назвал себя конституционным лидером, а Гуаидо — «марионеткой Соединенных Штатов».