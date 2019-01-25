Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер оппозиции отказался от встречи с Мадуро 

Парламентская газета + ещё 30 4 часа назад
Фото: TWITTER.COM/JGUAIDO
Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, отказался от встречи с законным главой государства Николасом Мадуро. О своем решении он заявил в пятницу в ходе выступления перед сторонниками в Каракасе.
Гуайдо заявил, что «не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро», передает «Интерфакс».
Ранее в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции заявил о готовности встретиться с лидером оппозиции на любых условиях.
«Если мне почему-то надо будет явиться на встречу без одежды, приехать на мотоцикле или идти по улице босиком, чтобы встретиться с этим человеком, я это сделаю, поскольку я демократ, я человек слова», — сказал он.
Мадуро также рассказал о тайной встрече с Гуайдо, которая прошла под покровом ночи 22 января.
Ранее 25 января стало известно, что Россия готова стать посредником в налаживании отношений между оппозицией и властями Венесуэлы, где разрастается политический кризис. Кроме того, о готовности принять представителей противоборствующих в Венесуэле сторон заявили в Мексике.
В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла в Каракасе попытку мятежа. 23 января глава однопалатного парламента Хуан Гуаидо объявил себя врио главы государства. США и ряд других стран признали оппозиционера легитимным лидером юноамериканской республики и потребовали от властей не допустить силовых действий против протестующих. Мадуро в свою очередь назвал себя конституционным лидером, а Гуаидо — «марионеткой Соединенных Штатов».
Парламентская газета: последние новости
США ждали переворота в Венесуэле много лет Посол Венесуэлы: требования Запада о внеочередных выборах неуместны Ильяс Умаханов: даже оппоненты Мадуро против военного вторжения США
Комментарии
Латинская Америка , Николас Мадуро , Интерфакс , Венесуэла
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Пассажир метро прыгнул через голову и остался без внимания
Новости Москвы
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение