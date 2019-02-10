США прислали гуманитарную помощь Венесуэле

«Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии первой партии гуманитарных грузов для народа Венесуэлы в Кукуту в Колумбии. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами, чтобы помочь венесуэльцам в беде», — говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, США направили медикаменты и высокобелковую пищу венесуэльцам на прошлой неделе — их об этом попросил самопровозглашенный временный президент страны Хуан Гуайдо. Действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

На территории Колумбии, по данным The World Bank, находится по меньшей мере 1,2 миллиона граждан Венесуэлы. Они уехали из страны из-за дефицита лекарств и еды.