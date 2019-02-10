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США прислали гуманитарную помощь Венесуэле 

Lenta.ru + ещё 143 2 часа назад
Фото: Fernando Vergara // ASSOCIATED PRESS
Первая партия гуманитарной помощи США гражданам Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. Об этом сообщает Twitter Государственного департамента Соединенных Штатов.
«Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии первой партии гуманитарных грузов для народа Венесуэлы в Кукуту в Колумбии. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами, чтобы помочь венесуэльцам в беде», — говорится в сообщении.
Как сообщает Reuters, США направили медикаменты и высокобелковую пищу венесуэльцам на прошлой неделе — их об этом попросил самопровозглашенный временный президент страны Хуан Гуайдо. Действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.
На территории Колумбии, по данным The World Bank, находится по меньшей мере 1,2 миллиона граждан Венесуэлы. Они уехали из страны из-за дефицита лекарств и еды.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов населения лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.
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Латинская Америка , В мире , США , Николас Мадуро , Владимир Путин , ЕС , Венесуэла , Колумбия , Кукута
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