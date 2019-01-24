Премьер Испании похвалил Гуаидо за «проявленную смелость»

Премьер Испании Педро Санчес похвалил председателя Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо "за проявленную смелость" и заявил о необходимости проведения в стране новых выборов.

Санчес, находящийся в Давосе , позвонил Гуаидо по телефону, и как сообщили в испанском правительстве, в разговоре, который продолжался десять минут, заявил ему о "признании проявленной смелости в этой ситуации".

"Председатель правительства во время телефонного звонка заявил о законности венесуэльской Национальной Ассамблеи и пояснил Гуаидо суть совместного заявления Европейского союза", — говорится в заявлении правительства Испании.

В распространенном накануне заявлении, согласованном между членами ЕС, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини высказалась за проведение свободных выборов в Венесуэле, которые "позволят венесуэльскому народу свободно выразить свою позицию", напомнили в испанском правительстве. В заявлении Могерини также содержится призыв к сторонам конфликта воздержаться от применения силы.

Ранее Хуан Гуаидо сообщил, что Санчес в телефонном разговоре выразил ему "полную поддержку". В четверг Санчес, находящийся в Давосе, встретился с президентами Колумбии, Эквадора, Коста-Рики, стран, которые накануне признали Гуаидо временным президентом. На встрече, сообщили в испанском правительстве, он также заявил о законности Национальной Ассамблеи и о поддержке свободных выборов, которые могут помочь найти выход из венесуэльского кризиса.

Ранее глава МИД Жозеп Боррель заявил, что Испания считает, что в Венесуэле должны пройти досрочные выборы, ЕС должен как можно скорее выработать общую позицию по этому поводу. При этом он добавил, что необходимо поддерживать контакты с правительством Мадуро , поскольку "невозможно игнорировать реальность".

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.