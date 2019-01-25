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В Венесуэле на фоне возможного госпереворота пока затишье 

Авторадио + ещё 45 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В столице и других крупных городах банки, магазины и предприятия работают в привычном режиме. Неправительственные организации сообщают, что во время последней волны беспорядков погибли 26 человек. Официально это пока не подтверждено. Военные перед телекамерами присягнули на верность Николасу Мадуро. Напомню, что Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, пообещал солдатам и офицерам амнистию, если они перейдут на его сторону. Американские дипломаты уже начали покидать Каракас. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США после того, как Дональд Трап признал Гуайдо временным главой государства. Накануне с Николасом Мадуро по телефону пообщался Владимир Путин. Он выразил поддержку законным властям страны.
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Латинская Америка , Николас Мадуро , Владимир Путин , Венесуэла
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