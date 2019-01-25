В Венесуэле на фоне возможного госпереворота пока затишье

В столице и других крупных городах банки, магазины и предприятия работают в привычном режиме. Неправительственные организации сообщают, что во время последней волны беспорядков погибли 26 человек. Официально это пока не подтверждено. Военные перед телекамерами присягнули на верность Николасу Мадуро . Напомню, что Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, пообещал солдатам и офицерам амнистию, если они перейдут на его сторону. Американские дипломаты уже начали покидать Каракас. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США после того, как Дональд Трап признал Гуайдо временным главой государства. Накануне с Николасом Мадуро по телефону пообщался Владимир Путин . Он выразил поддержку законным властям страны.