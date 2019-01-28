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Президент Боливии обвинил США в организации госпереворота в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 60 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Эво Моралес заявил, что Америка хочет получить венесуэльскую нефть. «Мы возлагаем на США ответственность за продвижение госпереворота в Венесуэле», — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой Венесуэлы. В первую очередь самопровозглашенного лидера признали Соединенные Штаты. На данный момент Гуайдо признан более чем 19 странами. С кандидатурой не согласились Россия, Боливия и Куба. Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец заявил в эфире НСН, что у Николаса Мадуро еще есть шанс остаться у власти. «У него есть достаточно серьезная поддержка и в обществе, и в вооруженных силах. От того, в какой степени эта поддержка стабильна, и насколько она массовая, будет зависеть дальнейшее развитие событий в стране», — сказал эксперт.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Венесуэле. По его словам, это грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, отмечает НСН.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Сергей Лавров , Боливия , Венесуэла , США
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