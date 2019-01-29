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Глава МИД Венесуэлы назвал истинную цель попытки госпереворота 

РИА Новости + ещё 68 21 минуту назад
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 янв — РИА Новости. Санкции США против венесуэльской госкомпании PDVSA доказали, что настоящая цель попытки госпереворота в Венесуэле — это нефть, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.
Власти США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, вновь призвав все страны мира признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы. США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, в общей сложности заблокированы активы на 7 миллиардов долларов, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
"Другое доказательство в досье госпереворота: вчера представители Вашингтона с бесстыдством, которое их характеризует, предоставили миру конкретные и неопровержимые доказательства единственной и реальной цели этой попытки госпереворота в Венесуэле: нефть", — заявил Арреаса.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , МИД , РИА Новости , Буэнос-Айрес , Венесуэла , США
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