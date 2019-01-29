Глава МИД Венесуэлы назвал истинную цель попытки госпереворота

Власти США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, вновь призвав все страны мира признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы. США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, в общей сложности заблокированы активы на 7 миллиардов долларов, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

"Другое доказательство в досье госпереворота: вчера представители Вашингтона с бесстыдством, которое их характеризует, предоставили миру конкретные и неопровержимые доказательства единственной и реальной цели этой попытки госпереворота в Венесуэле: нефть", — заявил Арреаса.