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Макрон поддержал храбрость венесуэльцев, «выступающих за свободу» 

РИА Новости + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал храбрость венесуэльцев, выступающих "за собственную свободу".
"Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за свою свободу", — написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, после проведения "нелегитимных выборов" в мае 2018 года, в которых победу одержал действующий президент страны Николас Мадуро, Европа поддерживает восстановление демократии.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Франция
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