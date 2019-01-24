Макрон поддержал храбрость венесуэльцев, «выступающих за свободу»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал храбрость венесуэльцев, выступающих "за собственную свободу".

"Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за свою свободу", — написал Макрон в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, после проведения "нелегитимных выборов" в мае 2018 года, в которых победу одержал действующий президент страны Николас Мадуро , Европа поддерживает восстановление демократии.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.