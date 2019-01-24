Угрозы безопасности россиян в Венесуэле нет, заявил посол в Каракасе

Угрозы безопасности россиян в Венесуэле , где в данный момент наблюдается политический кризис, пока нет, заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский в четверг.

"Пока без каких-то вспышек насилия, которые бы угрожали безопасности наших граждан", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро , который после очередных президентских выборов вступил в должность главы государства 10 января.

Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января провозгласил себя действующим президентом Венесуэлы, его немедленно признали США и ряд стран Латинской Америки. Президент Николас Мадуро, вступивший в январе во второй срок полномочий, заявил в ответ о разрыве отношений с США. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.