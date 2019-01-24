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Угрозы безопасности россиян в Венесуэле нет, заявил посол в Каракасе 

РИА Новости + ещё 10 58 минут назад
Фото: Reuters
Угрозы безопасности россиян в Венесуэле, где в данный момент наблюдается политический кризис, пока нет, заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский в четверг.
"Пока без каких-то вспышек насилия, которые бы угрожали безопасности наших граждан", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который после очередных президентских выборов вступил в должность главы государства 10 января.
Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января провозгласил себя действующим президентом Венесуэлы, его немедленно признали США и ряд стран Латинской Америки. Президент Николас Мадуро, вступивший в январе во второй срок полномочий, заявил в ответ о разрыве отношений с США. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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Латинская Америка , В мире , Общество , Владимир Заемский , Николас Мадуро , Венесуэла
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