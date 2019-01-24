Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число арестованных при протестах в Венесуэле выросло до 175 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 175 человек, сообщил глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро в Twitter.
Ранее сообщалось об аресте 152 человек.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
В среду в Венесуэле проходили антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек, заявляет сайт La Prensa de Lara.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии2
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очередная американская гегемония»691
Захарова заявила о «ручном режиме смены власти» в Венесуэле78
Назван инструмент для уничтожения Украины112
Карьера Рогозина повисла на волоске33
Су-27 подняли на перехват шведского самолета30
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
05:08
Никита Джигурда не использует кукол вуду
Шоу-бизнес
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение