Эксперт оценил шансы на успех венесуэльского майдана

«В эти дни и часы многое зависит не столько от позиции генералитета, сколько от среднего командного звена: капитанов, майоров и полковников. Именно они, в конечном счете, выводят подразделения на улицы», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец, комментируя попытку переворота в Каракасе.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец убежден, что предсказать, провалится ли «венесуэльский майдан», пока трудно.

«Ситуация развивается динамично. Все зависит от целого ряда факторов, в том числе от того, проявит ли Мадуро готовность к компромиссу», — считает он.

Действующий глава государства и его сторонники пойдут на арест Гуайдо и членов Национальной ассамблеи, чему может способствовать начало Верховным судом уголовного преследования против, как там говорят, мятежного парламента, однако, по мнению Хейфеца, это «будет ошибочной акцией, поскольку даст основания говорить о том, что Мадуро проявил силу».

«Если прольется большое количество крови, это тоже может стать последним камешком, который переполнит чашу терпения большинства офицеров армии. Если же оппозиция начнет действовать вне рамок правового поля в гораздо большей степени, чем сейчас, то это может, напротив, склонить армию к продолжению поддержки Мадуро», — предрекает эксперт.

Что касается позиции Запада, то Хейфец указал на то, что она не едина. Так, разногласия выявились даже внутри Евросоюза . Если Франция уже признала Гуайдо президентом, то Испания и Португалия выступили за продолжение переговоров по урегулированию кризиса. «Часть латиноамериканских стран признала Гуайдо, а Мексика решительно отказалась, заявив, что продолжает считать Мадуро президентом», — отметил эксперт.

Он также объяснил, почему среди сторонников Мадуро оказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган . «Внутри Турции у Эрдогана сложился образ крутого лидера. Мадуро в его понимании — примерно такой же. В какой-то степени они одного поля ягоды. Для Эрдогана это способ эпатировать Америку. Периодически он любит показывать свою независимость. Турция ничего не выигрывает от поддержки Гуайдо и парламента, но может поиграть на противоречиях в международной политике, продолжая поддерживать Мадуро. Тем более, это ничего ему не стоит, Эрдоган ведь не дает денег Венесуэле», — подытожил Хейфец.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Каракасе накануне был провозглашен новый глава государства в лице лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а США и ряд других стран оперативно признали смену власти в Венесуэле. Большая часть армии пока что сохраняет верность президенту Николасу Мадуро, но местная «цветная революция» оказалась как никогда близка к победе.

Впрочем, далеко не все страны Запада поспешили поддержать Гуайдо. В Евросоюзе отнюдь не все признали его новым главой, а Мексика, Турция и Россия выразили солидарность с Мадуро. Минобороны Венесуэлы выразило полную лояльность Мадуро, хотя эксперты признают факт значительного недовольства его политикой среди военных.

Утром в четверг стало известно о том, что в одном из районов столицы Венесуэлы начались ожесточенные столкновения, беспорядки сопровождаются мощными взрывами.

В целом ходе уличных столкновений сторонников и противников Мадуро, тем временем, уже погибло не менее 16 человек.