Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истекает срок ультиматума с требованием новых выборов в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 281 40 минут назад
Фото: © AFP 2019 / YURI CORTEZ
Сегодня истекает срок ультиматума ряда европейским стран, потребовавших объявления новых президентских выборов в Венесуэле, уже в понедельник они могут признать президентом страны главу оппозиции Хуана Гуаидо.
В минувшую субботу Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой признал Гуаидо "легитимным президентом" страны и призвал ЕС последовать этому решению.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, выразил уверенность в том, что страны ЕС выполнят ультиматум, предъявленный действующему президенту страны Николасу Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости сообщил, что не примет ультиматума ни от одной из стран, "а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года". Новые выборы в стране объявлены не были.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, длившиеся несколько дней. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. В субботу также прошли митинги сторонников действующего президента и оппозиции.
Последние новости
Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО Роскошный спа-курорт семьи Арашуковых сняли на видео Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Комментарии3
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Федерика Могерини , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Венесуэла
Читайте также
Видео
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
В мире Другое
Шойгу сделал заявление об ответе США
Армия Оружие
Россия разоблачила «тайну» США по ДРСМД
Оружие Армия
Пугачевой указали на место после скандала
Шоу-бизнес
Еще один договор с США оказался под угрозой
Оружие Армия
Над миром нависла угроза из-за решения США
США В мире
Китай вмешался в конфликт США и России
В мире Азия
Киев «передумал» взрывать Крымский мост
В мире Статьи
В Германии отреагировали на решение России по ДРСМД
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение