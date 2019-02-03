Истекает срок ультиматума с требованием новых выборов в Венесуэле

Сегодня истекает срок ультиматума ряда европейским стран, потребовавших объявления новых президентских выборов в Венесуэле , уже в понедельник они могут признать президентом страны главу оппозиции Хуана Гуаидо.

Франция, В минувшую субботу Германия Испания , а затем Великобритания Нидерланды заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Вскоре после этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини фактически озвучила такую позицию от имени ЕС

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой признал Гуаидо "легитимным президентом" страны и призвал ЕС последовать этому решению.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, выразил уверенность в том, что страны ЕС выполнят ультиматум, предъявленный действующему президенту страны Николасу Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости сообщил, что не примет ультиматума ни от одной из стран, "а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года". Новые выборы в стране объявлены не были.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, длившиеся несколько дней. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. В субботу также прошли митинги сторонников действующего президента и оппозиции.