Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные поддержали Мадуро 

Lenta.ru + ещё 31 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино поддержал действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.
Падрино заявил, что Мадуро остается легитимным президентом страны, а оппозиция пытается совершить государственный переворот. Он добавил, что США и другие государства все это время вели экономическую войну против Каракаса.
23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран.
После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу. США отказались это делать, сославшись на то, что их попросил остаться легитимный временный президент страны Хуан Гуайдо.
Владимир Падрино — один из близких соратников Мадуро. В 2016 году лидер Венесуэлы назначил министра обороны ответственным за экономическое благосостояние страны: предполагалось, что контроль армии за оборотом денег и товаров позволит справиться с дефицитом и бедностью. Эта мера не увенчалась успехом.
Последние новости
Военные заняли сторону Мадуро Януковичу вынесли приговор На Украине поверили в бегство Мадуро в Россию
Комментарии
Латинская Америка , Армия , В мире , Маркос Перес , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла , США
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение