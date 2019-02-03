Мадуро объявил провалившимся госпереворот в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро поспешил объявить государственный переворот провалившимся. Заявление прозвучало на митинге в Каракасе.

«Хватит призывать к войне, хватит помогать государственному перевороту, который уже провалился», — заявил президент, выступление которого в онлайн-режиме транслировало приложение «Перископ».

Ранее News.ru сообщал, что официальный президент Венесуэлы считает, что в стране необходимо провести новые выборы в Национальную ассамблею. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в Каракасе.