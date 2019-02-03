Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро поспешил объявить государственный переворот провалившимся. Заявление прозвучало на митинге в Каракасе.
«Хватит призывать к войне, хватит помогать государственному перевороту, который уже провалился», — заявил президент, выступление которого в онлайн-режиме транслировало приложение «Перископ».
Ранее News.ru сообщал, что официальный президент Венесуэлы считает, что в стране необходимо провести новые выборы в Национальную ассамблею. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в Каракасе.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных и Центральный банк перейти на сторону оппозиции в Венесуэле. Об этом он написал в Twitter.