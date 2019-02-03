Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро объявил провалившимся госпереворот в Венесуэле 

News.ru + ещё 96 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро поспешил объявить государственный переворот провалившимся. Заявление прозвучало на митинге в Каракасе.
«Хватит призывать к войне, хватит помогать государственному перевороту, который уже провалился», — заявил президент, выступление которого в онлайн-режиме транслировало приложение «Перископ».
Ранее News.ru сообщал, что официальный президент Венесуэлы считает, что в стране необходимо провести новые выборы в Национальную ассамблею. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в Каракасе.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных и Центральный банк перейти на сторону оппозиции в Венесуэле. Об этом он написал в Twitter.
News.ru: последние новости
Генерал ВВС Венесуэлы признал президентом Гуайдо Марш сторонников Мадуро начался в Венесуэле Полиция Венесуэлы не стала подавлять митинг оппозиции
Латинская Америка , Армия , В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Центральный банк России , Венесуэла
Читайте также
Видео
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»
В мире Другое
Шойгу сделал заявление об ответе США
Армия Оружие
Россия разоблачила «тайну» США по ДРСМД
Оружие Армия
Пугачевой указали на место после скандала
Шоу-бизнес
Еще один договор с США оказался под угрозой
Оружие Армия
Над миром нависла угроза из-за решения США
США В мире
Китай вмешался в конфликт США и России
В мире Азия
Киев «передумал» взрывать Крымский мост
В мире Статьи
В Германии отреагировали на решение России по ДРСМД
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение