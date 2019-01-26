Противник Мадуро заявил о досрочных выборах

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Гуаидо назвал сроки досрочных выборов в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы, заявил в интервью испанскому телеканалу Antena3 председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы.
"Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее", — заявил Гуаидо, отвечая на вопрос о возможных сроках досрочных выборов.
Он уклончиво ответил на вопрос, готов ли попросить о военной помощи другие государства, если ситуация будет развиваться не в пользу оппозиции. "Венесуэла — суверенная страна, и конфликт должны решать венесуэльцы. Но происходит гуманитарный кризис, и умирают каждый день дети, должно быть быстрое решение этого кризиса и этого конфликта", — заявил Гуаидо.
Он вновь повторил, что оппозиция не готова к переговорам с Мадуро, поскольку власти "пытаются выиграть время, как они делали уже много раз". "Единственный возможный пункт для реального разрешения политического конфликта — свободные выборы", — добавил политик.
Отвечая на вопрос о возможной амнистии для президента страны Николаса Мадуро, он ответил, что это возможно, только если "они (власти Венесуэлы) будут сотрудничать для восстановления конституционного порядка".
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.
К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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