Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Венесуэле схватили группу мятежных военных 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Вооружённые силы Венесуэлы сообщили о захвате мятежных военных, которые завладели оружием и поставили под угрозу жизни двух чиновников.
Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
«Группа налётчиков, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предала присягу верности родине и её учреждениям… захватила оружие и поставила под угрозу двух чиновников и двух гвардейцев», — говорится в сообщении.
Как отметили в оборонном ведомстве, преступники были схвачены, в настоящее время они дают показания сотрудникам спецслужб.
Там добавили, что к мятежникам будет применена «вся сила закона».
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников гуаримбас — насильственных протестов.
RT на русском: последние новости
В Эквадоре могут ужесточить условия въезда мигрантов из Венесуэлы СМИ: Трамп может признать главу оппозиционного парламента главой Венесуэлы Мадуро пригрозил участникам насильственных протестов тюрьмой
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Министерство обороны , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей160
WhatsApp вводит ограничения для пользователей23
Захарова вновь ответила Чубайсу233
«Подожгла малышей»: мать-убийца отправится под суд11
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки94
Видео
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
07:24
Глава ДНР сделал заявление по освобождению Донбасса
Украина В мире
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
02:49
В РФ отреагировали на санкции из-за Скрипалей
Политика
00:59
Саперы РБ испытали новые защитные костюмы «Сокол»
Армия
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей
Общество Статьи
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение