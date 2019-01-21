Вооружённые силы Венесуэлы сообщили о захвате мятежных военных, которые завладели оружием и поставили под угрозу жизни двух чиновников.
Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
«Группа налётчиков, приписанных к командованию зоны номер 43 Национальной гвардии, предала присягу верности родине и её учреждениям… захватила оружие и поставила под угрозу двух чиновников и двух гвардейцев», — говорится в сообщении.
Как отметили в оборонном ведомстве, преступники были схвачены, в настоящее время они дают показания сотрудникам спецслужб.
Там добавили, что к мятежникам будет применена «вся сила закона».
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников гуаримбас — насильственных протестов.