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МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Попытки США антиконституционно сформировать альтернативное правительство Венесуэлы являются неприкрытым посягательством на ее суверенитет, заявили в МИД РФ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону ситуацию в Венесуэле с председателем оппозиционной Национальной ассамблеи республики Хуаном Гуаидо, который недавно был избран на этот пост. Гуаидо вступил в должность председателя парламента несколько дней назад. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в южноамериканской стране, а вместо нее президент Венесуэлы Николас Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, полностью подконтрольное правительству.
"Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019–2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия Мадуро, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения. Ранее в январе участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Аналогичную позицию заняли и США, которые продолжать и дальше вводить санкции и оказывать давление на власти Венесуэлы.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" — 1,9 миллиона. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 миллиона человек, явка составила 45,99%
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Комментарии2
Латинская Америка , В мире , Политика , США , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла
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