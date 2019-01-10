С Венесуэлой разорвали отношения из-за старого нового президента

Парагвай разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой после того, как президент страны Николас Мадуро вступил в должность. Об этом сообщает Reuters в четверг, 10 января.

Парагвайский лидер Марио Абдо приказал отозвать из Каракаса дипломатов. «У защиты праведных намерений нет плохих последствий, — сказал он в телеобращении. — [Защита] свободы и демократии — это праведное намерение».

США также отреагировали на новости о вступлении Мадуро в должность. Глава Госдепа Майк Помпео обвинил лидера в узурпации власти, передает Reuters

Заявления прозвучали спустя минуты после того, как Мадуро официально стал президентом Боливарианской Республики во второй раз. Президентские выборы в мае 2018 года называли «фарсом», отмечает агентство, в некоторых странах мира их отказались признавать легитимными.

В Венесуэле недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис: в июле Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки.