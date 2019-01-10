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С Венесуэлой разорвали отношения из-за старого нового президента 

Lenta.ru + ещё 8 10 часов назад
Фото: Reuters
Парагвай разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой после того, как президент страны Николас Мадуро вступил в должность. Об этом сообщает Reuters в четверг, 10 января.
Парагвайский лидер Марио Абдо приказал отозвать из Каракаса дипломатов. «У защиты праведных намерений нет плохих последствий, — сказал он в телеобращении. — [Защита] свободы и демократии — это праведное намерение».
США также отреагировали на новости о вступлении Мадуро в должность. Глава Госдепа Майк Помпео обвинил лидера в узурпации власти, передает Reuters.
Заявления прозвучали спустя минуты после того, как Мадуро официально стал президентом Боливарианской Республики во второй раз. Президентские выборы в мае 2018 года называли «фарсом», отмечает агентство, в некоторых странах мира их отказались признавать легитимными.
В Венесуэле недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис: в июле Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки.
4 августа во время публичного выступления Мадуро в Каракасе была предпринята попытка убить его с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Президент обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира. Сообщалось, что в связи с произошедшим арестованы в том числе два высокопоставленных военнослужащих — полковник и генерал.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Хуан Сантос , Международный валютный фонд , Госдеп США , Reuters , Венесуэла , Парагвай , США
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