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Президент Колумбии подтвердил намерение встретиться с Помпео 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: АР
Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил, что встретится с госсекретарем США Майком Помпео в среду 2 января, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе, двусторонние торговые связи и отношения с Венесуэлой.
"Мы сошлись не только на обсуждении вопросов безопасности и правопорядка, политики, направленной на борьбу с наркотрафиком, но и выразили приверженность укрепить торговые связи и сотрудничество двух стран, и, конечно, он (Помпео — ред.) разделяет наши опасения в связи с диктатурой в Венесуэле, гуманитарным и миграционным кризисами", — заявил президент в интервью телеканалу Canal1.
Дуке также добавил, что цель встречи — обдумать последствия для региона, к которым привела ситуация в Венесуэле, и предположил, что вслед за Колумбией еще больше стран "заявят об этой диктатуре" перед Международным уголовным судом.
Встреча президента и госсекретаря пройдет в городе Картахена, где располагается резиденция для официальных визитов.
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Комментарии
Латинская Америка , В мире , Венесуэла , Колумбия , США
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