Власти Кубы решили отказаться от коммунизма

Новая конституция вводит право частной собственности и запрещает половую дискриминацию.

Правительство Кубы отказывается от дальнейшего строительства коммунизма. Такой вывод можно сделать изучив проект новой конституции страны, который одобрила Национальная ассамблея народной власти.

Через месяц проект обновленного главного документа республики вынесут на всенародный референдум, сообщает официальное правительственное издание Granma.

Накануне к собравшимся на заседании Национальной ассамблеи обратился глава Республики Куба Мигель Диас-Канель.

«Настало время отойти от догм и двигаться дальше, следуя нашим приоритетам, способствуя укреплению государственного предприятия и его продуктивной связи с иностранными инвестициями. Мы должны сделать экономику устойчивой, основанной на прочном фундаменте и постепенно способствовать росту нашего финансового авторитета», — заявил в своей речи Диас-Канель.

Новая кубинская конституция ограничит срок пребывания главы у власти десятью годами, то есть двумя пятилетними срокам.

Помимо этого появятся должности президента и вице-президента республики.

Главной конституционной новеллой является признание права частной собственности и запрет на дискриминацию по половым признакам.