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Венесуэла и Колумбия взаимно высылают сотрудников посольств 

РИА Новости + ещё 7 9 часов назад
Фото: AFP 2018 / Federico Parra
Правительство Венесуэлы объявило в четверг о высылке одного из сотрудников посольства Колумбии в стране в ответ на аналогичные действия со стороны Боготы.
Как сообщил министр иностранных дел Хорхе Арреаса, речь идет о высылке сотрудника консульского отдела посольства Колумбии. "Перед лицом незаконного похищения и высылки со стороны колумбийских властей венесуэльского гражданина Карлоса Пино, сотрудника нашего посольства в Боготе, мы объявляем о высылке Хуана Карлоса Переса Вильямисара, колумбийского консульского сотрудника без аккредитации", — написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter.
В сообщении МИД страны уточняется, что Вильямисару даны 48 часов на сборы и выезд из Венесуэлы.
Отношения между двумя соседними странами становятся все более напряженными на фоне обвинений Каракаса в адрес Боготы в причастности к планам свержения и убийства президента Николаса Мадуро.
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Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Хуан Карлос , МИД , Богота , Венесуэла , Колумбия
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