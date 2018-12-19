Мадуро заявил, что следующий год станет для Венесуэлы годом процветания

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что следующий год станет для Боливарианской Республики временем процветания и счастья. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы с радостью завершаем 2018 год, год исторических побед. В наступающий 2019 год мы вступаем в наилучших условиях, что сделает Венесуэлу процветающей и неприступной страной", — написал Мадуро.

Венесуэльский лидер также добавил, что "ни одна империя не сможет лишить Венесуэлу права быть счастливой".

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией. Согласно данным комитета по финансам парламента Венесуэлы, находящегося под контролем оппозиции, с января по ноябрь этого года рост цен составил 702 000%, а в годовом выражении — 1 290 000%.