Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что следующий год станет для Боливарианской Республики временем процветания и счастья. Об этом он написал в своем Twitter.
"Мы с радостью завершаем 2018 год, год исторических побед. В наступающий 2019 год мы вступаем в наилучших условиях, что сделает Венесуэлу процветающей и неприступной страной", — написал Мадуро.
Венесуэльский лидер также добавил, что "ни одна империя не сможет лишить Венесуэлу права быть счастливой".
Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией. Согласно данным комитета по финансам парламента Венесуэлы, находящегося под контролем оппозиции, с января по ноябрь этого года рост цен составил 702 000%, а в годовом выражении — 1 290 000%.
По оценкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ), Венесуэлу покинули более 3 млн человек. Из них 2,4 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, остальные — в других регионах. Согласно прогнозам УВКБ и МОМ, к концу 2019 года число беженцев и мигрантов из Венесуэлы при сохранении существующих темпов оттока населения достигнет 5,3 млн человек.