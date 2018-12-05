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Собака заменила вратаря на матче в Аргентине 

Рамблер 35 минут назад
На чемпионате по футболу в Аргентине собака, случайно оказавшаяся на поле, заменила вратаря и отбила гол противника. Невероятный казус произошел на матче команд «Хувентуд Унида» и «Дефенсорес де Бельграно». Голкипер покинул ворота, чтобы выбить мяч на чужую половину поля, но его соперник сумел отбить подачу. Если бы не пес, «Дефенсорес» ожидало бы поражение: но животное, неизвестно откуда появившееся в воротах, метко отразило нападение. Похоже, футболистам из «Дефенсорес» стоит задуматься о том, не принять ли четвероного защитника в свои ряды.
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