Собака заменила вратаря на матче в Аргентине 

На чемпионате по футболу в Аргентине собака, случайно оказавшаяся на поле, заменила вратаря и отбила гол противника. Невероятный казус произошел на матче команд «Хувентуд Унида» и «Дефенсорес де Бельграно». Голкипер покинул ворота, чтобы выбить мяч на чужую половину поля, но его соперник сумел отбить подачу. Если бы не пес, «Дефенсорес» ожидало бы поражение: но животное, неизвестно откуда появившееся в воротах, метко отразило нападение. Похоже, футболистам из «Дефенсорес» стоит задуматься о том, не принять ли четвероного защитника в свои ряды.