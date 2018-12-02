Новый глава Мексики принял Мадуро

Николасом Мадуро. Президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность 1 декабря, встретился с главой Венесуэлы

Мадуро 1 декабря не было на церемонии инаугурации Лопеса Обрадора. На фоне протестов против его приезда в Мексику, он решил прибыть сразу на торжественный обед в национальном дворце в Мехико по случаю вступления нового президента в должность.

Мадуро разместил в Twitter фотографию, на которой он вместе с супругой стоит рядом с президентом Мексики и его женой Беатрис Гутьеррес.

«Необычная встреча с президентом Лопесом Обрадором и его супругой, мы им передаем хорошие пожелания и привет от венесуэльского народа в начале нового этапа, который предстоит ацтекскому народу. Да здравствует Мексика», — написал Мадуро.

Ранее News.ru писал, что Лопес Обрадор приведён к присяге на торжественной церемонии вступления в должность.