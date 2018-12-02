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Новый глава Мексики принял Мадуро 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность 1 декабря, встретился с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
Мадуро 1 декабря не было на церемонии инаугурации Лопеса Обрадора. На фоне протестов против его приезда в Мексику, он решил прибыть сразу на торжественный обед в национальном дворце в Мехико по случаю вступления нового президента в должность.
Мадуро разместил в Twitter фотографию, на которой он вместе с супругой стоит рядом с президентом Мексики и его женой Беатрис Гутьеррес.
«Необычная встреча с президентом Лопесом Обрадором и его супругой, мы им передаем хорошие пожелания и привет от венесуэльского народа в начале нового этапа, который предстоит ацтекскому народу. Да здравствует Мексика», — написал Мадуро.
Ранее News.ru писал, что Лопес Обрадор приведён к присяге на торжественной церемонии вступления в должность.
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Николас Мадуро , Латинская Америка , В мире , Венесуэла , Мексика
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