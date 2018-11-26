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Прокуратура Бразилии обвинила экс-президента в отмывании денег 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинен в отмывании денег, якобы полученных за посредничество между правительством Экваториальной Гвинеи и бразильской компанией ARG для начала ее работы в этой африканской стране.
По данным прокуратуры Бразилии, речь идет об одном миллионе реалов (примерно 256 тысяч долларов), полученных под видом пожертвования от компании в Институт Лулы с сентября 2011 года по июнь 2012 года.
Адвокат бывшего президента Криштиану Занин Мартинс заявил в свою очередь, что новые обвинения "являются еще одним ударом по верховенству закона, потому что подрывают закон и факты, чтобы сфабриковать обвинение".
Как передает канал Globo, Институт Лулы заявил, что все эти пожертвования были законными и с них были уплачены налоги. Использовались же средства на деятельность самого института.
В апреле Лула да Силва был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он уже был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
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Латинская Америка , В мире , Бразилия , Экваториальная Гвинея
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