Прокуратура Бразилии обвинила экс-президента в отмывании денег

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинен в отмывании денег, якобы полученных за посредничество между правительством Экваториальной Гвинеи и бразильской компанией ARG для начала ее работы в этой африканской стране.

По данным прокуратуры Бразилии, речь идет об одном миллионе реалов (примерно 256 тысяч долларов), полученных под видом пожертвования от компании в Институт Лулы с сентября 2011 года по июнь 2012 года.

Адвокат бывшего президента Криштиану Занин Мартинс заявил в свою очередь, что новые обвинения "являются еще одним ударом по верховенству закона, потому что подрывают закон и факты, чтобы сфабриковать обвинение".

Как передает канал Globo, Институт Лулы заявил, что все эти пожертвования были законными и с них были уплачены налоги. Использовались же средства на деятельность самого института.

В апреле Лула да Силва был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он уже был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.