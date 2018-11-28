Аргентинскую столицу «зачистят» от жителей ради саммита

Жителей аргентинской столицы Буэнос-Айреса настоятельно попросили покинуть город во время саммита «Большой двадцатки», который начнется 30 ноября. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет газета, город «полностью закроют ради обеспечения безопасности» с четверга, 29 ноября, когда участники мероприятия начнут прибывать в столицу. Самолетам будет запрещено пролетать над Буэнос-Айресом, а поезда, метро и все другие виды общественного транспорта прекратят движение.

Общественный транспорт не будет работать не только в столице, но и в прилегающих районах. Меры затронут в общей сложности около 12 миллионов человек. За безопасность города будут отвечать 22 тысячи полицейских и агентов спецслужб.

30 ноября объявлен выходным днем, а правительство страны призвало жителей города покинуть его пределы. «Мы рекомендуем всем воспользоваться длинными выходными и уехать, — заявила министр безопасности Патриция Булрич. — Уезжайте в четверг, потому что находиться в городе будет очень сложно». Она добавила, что во многие места в Буэнос-Айресе будет невозможно попасть по соображениям безопасности.

Как отмечает The Guardian , Аргентина известна своими крупномасштабными, но по большей части мирными протестными акциями. Противники проведения саммита в стране намерены провести демонстрации 29 и 30 ноября.

27 ноября сообщалось, что правозащитники из Human Rights Watch призвали аргентинские власти принять меры в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда, который должен прибыть в страну для участия в саммите, в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкуджи. Мужчина пропал в посольстве королевства в Турции 2 октября. Преступление связывали с Салманом аль-Саудом. Решение о возможном аресте принца должен принять прокурор Рамиро Гонзалез.

Саммит G20 пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.