Шпионская тайна XXI века. Снова Россия?

«Гаванский синдром»: против американских агентов применяют неизвестное оружие… Подозревают Россию

El Confidencial (Испания) . Журналист заявляет, что американские сотрудники на «Русский след» снова пытаются обнаружить в загадочном шпионском деле. На этот раз с необоснованными обвинениями выступает. Журналист заявляет, что американские сотрудники на Кубе подвергаются воздействию какого-то «секретного оружия» и, ссылаясь домыслы на в американских СМИ утверждает, что это оружие, вероятно, разрабатывают в России

Если только не принять за основу демагогическое утверждение о том, «Вашингтон всегда лжет», в которое, похоже, уже уверовали многие представители кубинских правящих кругов, становится невозможным отрицать очевидное: агенты спецслужб и дипломаты США подвергаются воздействию доселе неизвестного оружия низкой интенсивности, причем непонятно, для чего. Первые атаки подобного рода были зафиксированы на Кубе в конце 2016 года и стали одной из крупнейших шпионских загадок этого века. Затем нечто подобное наблюдалось, по крайней мере, в одном консульстве в Китае

По мере поступления новой информации и прояснения деталей, многие объяснения отпадают как не заслуживающие внимания. Но факты остаются фактами.

Как сообщает ряд американских СМИ, последний инцидент произошел на Кубе в мае нынешнего года. Сотрудница Министерства обороны США , находившаяся в стране менее трех месяцев, стала испытывать те же симптомы, которые наблюдались у ряда ее коллег полтора года назад: тошнота, потеря равновесия, проблемы со слухом и другие явления, вызванные легкими мозговыми нарушениями.

Однако на этот раз сотрудница прошла медицинское обследование до командировки на Кубу, таким образом, медицинское заключение является бесспорным и убедило даже скептиков.

Действительно, не все объяснения, данные вначале американскими властями, выдержали испытание временем. Несомненно, администрация Трампа умело использовала инциденты, чтобы свернуть политику сближения с Кубой, начатую его предшественником Бараком Обамой . Похоже, гипотезу об «акустических атаках» окончательно отвергли ввиду ее полной научной несостоятельности, а другие версии, такие как применение химических веществ или микроволн, были признаны слишком неубедительными и противоречащим самой природе явления и симптомам пострадавших. Еще одно объяснение — люди пострадали непреднамеренно от радиопомех, возникших в результате сбоев в работе аппаратов прослушки — также не получило поддержки специалистов.

Многие ведущие американские эксперты в области неврологии и мозговых нарушений, некоторые из которых вначале вообще были настроены весьма скептически ко всему произошедшему, объясняя это психосоматическими причинами, в августе осмотрели пострадавших. Их до настоящего момента насчитывается по меньшей мере 27. К ним следует добавить еще двенадцать канадских дипломатов и членов их семей, находящихся под наблюдением доктора Дугласа Смита (Douglas Smith). Вывод состоял в том, что последствия вполне реальные. Что же в таком случае произошло?

Ввиду невозможности точно установить причины этого явления, некоторые обозреватели стали называть его «Гаванским синдромом». Согласно последней теории, выдвинутой в сентябре научным коллективом доктора Джеймса Джордано (James Giordano), эксперта в области нейротехнологии и ее военном применении, преподавателя медицинского центра при Университета Джорджтауна, речь идет о некоем виде «нейрооружия», вызывающем эффект кавитации, то есть, воздушных пузырей рядом с внутренним ухом. Маленькие пузырьки от этих пузырей стремительно перемещаются по кровеносным сосудам мозга, вызывая микрокровоизлияния, последствия которых схожи с симптомами, наблюдавшимися у пострадавших.

Научный коллектив полагает, что использование микроволн возможным, но маловероятным. Он допускает, что был использован прибор ультразвукового взрыва или электромагнитного импульса.

Само Министерство обороны США в настоящий момент разрабатывает подобные технологии, пытаясь найти «противоядие» от оружия, которое могло быть применено на Кубе. Проект осуществляется на базе ВВС Киртленд (Kirtland), оборудованной приборами последнего поколения для испытания новых видов оружия.

Цель — американские агенты

Весной 2017 года об инциденте стало известно широкой публике. По меньшей мере 10 из пострадавших были агентами ЦРУ . Остальные, как считают некоторые сотрудники Госдепартамента, были подвержены воздействию по ошибке, поскольку они разместились в жилищах, где до этого проживали другие американские агенты или чиновники, поддерживавшие контакты с кубинскими диссидентами и правозащитными организациями.

Кроме того, один из американских врачей, откомандированный медицинской службой ЦРУ на Кубу, чтобы осмотреть его агентов (он прибыл в страну как частное лицо), почувствовал те же самые симптомы, когда поселился в гаванском отеле «Капри» (Capri). То же самое произошло еще с одной сотрудницей ЦРУ, как только она прибыла в кубинскую столицу.

Несмотря на обвинения со стороны некоторых американских внешнеполитических «ястребов», кубинские власти отрицали свою прямую и косвенную ответственность за эти инциденты. Сам Рауль Кастро , через два месяца после описанных событий, встречался 12 февраля 2017 года с временным поверенным в делах США на Кубе Джефри ДеЛаурентисом (Jeffrey DeLaurentis), в то время возглавлявшим американское посольство, чтобы изложить ему свою позицию.

«Это не мы. Нам нужно больше информации от вашего правительства, чтобы мы могли в этом разобраться», — сказал Кастро, по словам бывшего сотрудника Госдепартамента, присутствовавшего на той встрече.

Кастро дал понять, что в это могла быть вовлечена «некая третья страна».

Кого он имел в виду? Многие высокопоставленные американские чиновники, в том числе и тогдашний советник президента по национальной безопасности генерал МакМастер (McMaster), были убеждены, что речь может идти только о России.

«Кто еще разрабатывает программу секретного оружия? Кто обладает возможностями осуществить операцию, подобную этой? Это именно их почерк», — заявил один из бывших сотрудников администрации Трампа в интервью газете «Нью-Йоркер» (The New Yorker).

«Если это были русские, то, разумеется, они не могли сделать этого без ведома кубинцев. А лучший способ насолить Раулю и Алехандро (Кастро) — если ты считаешь, что они зашли слишком далеко — это насолить непосредственно нам», — утверждает в этой же статье высокопоставленный американский чиновник, имеющий опыт работы на Кубе.

По мнению специалистов, Россия всегда была против сближения между Кубой и США, организованного тогдашним президентом Раулем Кастро. Первые контакты между двумя странами были установлены его сыном, полковником Министерства внутренних дел Алехандро Кастро Эспином (Alejandro Castro Espín), считавшимся тогда третьей по значимости фигурой на Кубе.

Некоторые обозреватели считают, что русские провели эту операцию, чтобы навредить американцам и дискредитировать наметившуюся оттепель в отношениях. «Очевидно, что Россия стремится не допустить восстановления отношений между Кубой и США. В течение последних лет Россия расширяла свои связи и наращивала инвестиции в эту страну, поскольку ощущает угрозу своим интересам», — заявил в интервью газете «Майами Геральд» (Miami Herald) Джеймс Вильямс (James Williams), возглавляющий американскую бизнес-платформу «Энгейдж Куба» (Engage Cuba), выступающую за улучшение отношений с Гаваной.

Электронная разведка

Помимо серьезной мотивации, существуют и некоторые очевидные признаки. Согласно недавней статье, опубликованной в «Эн-и-Си Ньюс» ( NBC News), американское агентство электронной разведки НСА ( NSA ) обнаружило признаки, указывающие на причастность России к событиям на Кубе и последующему эпизоду в Китае: весной этого года сотрудница торгового отдела американского консульства в Гуанчжоу почувствовала те же симптомы недомогания, что и американские сотрудник в Гаване, что засвидетельствовали обследовавшие ее врачи. Гипотезу о причастности России к электронному воздействию подтвердили в беседе с «Эн-би-си ньюс» три сотрудника разведслужбы и еще двое государственных служащих, указавших при этом, что не имеется достаточных улик, чтобы предъявить конкретные обвинения Москве.

Независимо от того, имело ли место российское вмешательство или нет, интересно было бы знать степень участия в этом кубинцев. Большинство экспертов считает невозможным проведение подобной операции без ведома легендарных кубинских спецслужб, во всяком случае, в течение столь длительного периода времени. «Учитывая жесткий контроль, под которым режим держит все население, трудно себе представить, что они этого не знали.

В середине 90-х годов прошла серия терактов со взрывными устройствами в гостинцах, организованных известным террористом Луисом Посадой Каррилесом (Luis Posada Carriles), но виновные были пойманы лишь спустя несколько недель. Маловероятно, но не невозможно», — утверждает в интервью «Майами Геральд» Крис Сабатини (Chris Sabatini), преподаватель Колумбийского университета, специалист по Латинской Америке.

С другой стороны, первый инцидент произошел в декабре 2016 года, более чем через месяц после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах над Хиллари Клинтон

«Кубинцы могли предположить, что сближение подходит к концу. И что им было терять?», — спрашивает Сабатини.

Акустические атаки могли осуществляться в отместку или были странной формой давления на американцев. Кроме того, Россия ведет активную работу по модернизации кубинских портов и железных дорог, а также вооруженных сил и поставляет нефть ввиду глубокого экономического кризиса в Венесуэле, которая раньше была главным поставщиком этого углеводорода Гаване.

«Это больше того, чем Куба получает от США», — подчеркнул Сабатини.

И все же представляется маловероятным, чтобы Рауль Кастро дал разрешение на операцию, которая столь открыто подрывает его усилия по улучшению отношений с США.

Ключом к пониманию всего может стать странный инцидент. По некоторым сведениям, перед тем, как оставить пост президента, Рауль Кастро распорядился упразднить или реорганизовать Национальную комиссию по вопросам безопасности и обороны, всемогущую организацию, возглавляемую его сыном Алехандро и считавшуюся «государством в государстве» внутри кубинских спецслужб. Кубинский лидер отдал этот приказ либо потому, что комиссия не смогла предотвратить атаки, либо потому, что каким-то образом была к ним причастна. Кастро Эспин не был избран депутатом Национальной Ассамблеи последнего созыва, что указывает на значительное ослабление его позиций во власти.

Как бы там ни было, американским агентам во всем мире придется теперь жить с ощущением новой угрозы: возможности подвергнуться воздействию «нейрооружия», которое, хотя и не убивает, но вызывает серьезные мозговые нарушения. И самое тревожное для профессионального разведчика: до сих пор непонятны истинные причины произошедшего.