Названо число покинувших Венесуэлу из-за кризиса

В ООН назвали число покинувших Венесуэлу из-за кризиса

ООН рассказали, сколько людей покинуло Венесуэлу из-за политического и экономического кризиса в стране.

Как сообщает NBC, ссылаясь на данные международной организации, число мигрантов из Венесуэлы по всему миру достигло 3 млн человек.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Шпиндлер при этом отметил, что отток населения из Венесуэлы ускорился за последние шесть месяцев.

Больше всего венесуэльских беженцев приняли Колумбия и Перу. В частности, в Колумбии находятся свыше одного миллиона граждан Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев собирается предоставить $46 млн странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.